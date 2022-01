Bob Esponja: Fãs não notaram detalhe absurdo sobre mentiras do Seu Siriguejo

Existe um detalhe curioso sobre as mentiras do Seu Siriguejo em Bob Esponja (via Looper). O personagem é um dos principais do desenho.

Como os fãs sabem, Seu Siriguejo é obcecado por dinheiro. Ele também possui o costume de mentir, seja para obter vantagem ou para se livrar de problemas.

Continua depois da publicidade

Logo no começo do desenho, Seu Siriguejo mente para Bob Esponja quando o amado protagonista pede um emprego no Siri Cascudo. Antes de aprová-lo, ele diz que há um teste no qual ele deve passar: Bob Esponja precisa encontrar e trazer uma espátula hidrodinâmica.

É claro que não passa de uma mentira. Não existe essa coisa de “espátula hidrodinâmica”, e Seu Siriguejo esperava ter enviado Bob Esponja em uma missão da qual ele nunca retornaria.

Mas… acontece que realmente existe uma espátula hidrodinâmica, e Bob Esponja conseguiu encontrá-la. A mentira, de alguma forma, se tornou realidade.

Isso acaba sendo bom para o Seu Siriguejo, já que assim o Bob Esponja conseguiu atender vários clientes do Siri Cascudo de uma vez. O que, por sua vez, o levou a ser contratado.

Mentiras do Seu Siriguejo sempre viram realidade

O detalhe curioso é que as mentiras do Seu Siriguejo sempre acabam virando realidade. Isto é comprovado em outro episódio de Bob Esponja.

No episódio “O Lixo do Caranguejo”, Seu Siriguejo descobre que um boné bobo do Bob Esponja pode ser vendido por um alto valor. Ele então tenta conseguir o boné a qualquer custo.

Mentiroso, Seu Siriguejo inventa uma história sobre o boné estar amaldiçoado. Ele diz que o boné precisa ser devolvido urgentemente ao seu legítimo proprietário, que já está morto, caso contrário seu fantasma voltará para assombrar o Bob Esponja.

Bob Esponja acredita na história e segue suas instruções. Se achando esperto, Seu Siriguejo visita o cemitério no qual o Bob Esponja enterrou o boné, ansioso para obtê-lo para conseguir uma fortuna.

Mas ele é surpreendido por uma coisa: a maldição da qual havia comentado era real mesmo. Perseguido por forças sobrenaturais, ele acaba ficando com o boné, mas posteriormente descobre que ele perdeu todo o valor por não ser tão raro quanto parecia.

De um jeito ou de outro, as mentiras do Seu Siriguejo constantemente viram realidade. Muitas vezes de um jeito não muito agradável para ele.

No Brasil, Bob Esponja está disponível na Netflix.