Brooklyn Nine-Nine esqueceu de personagens sumidos da vida de Jake

Em Brooklyn Nine-Nine, Jake Peralta sempre foi motivado pela família e os problemas dela. Mas, com o fim da série muitos fãs se questionam o que aconteceu com os irmãos e irmãs sumidas do protagonista.

A série começou a tocar na vida íntima de Jake a partir da segunda temporada. Amando muito a mãe, o protagonista percebeu que o pai dele, Roger, não era uma boa pessoa.

Ao lidar com os sentimentos de abandono de um pai piloto, Peralta encontrou no Capitão Holt uma figura paterna. Isso até ajudou em uma reaproximação com Roger, que tentou ser um pai melhor a partir da terceira temporada.

No quinto ano, porém, Jake descobriu que tinha irmãos e irmãs espalhadas pelos Estados Unidos por causa dos casos do pai dele, Roger. Isso balançou o mundo do personagem de Brooklyn Nine-Nine.

A partir disso, um arco de Peralta foi sobre descobrir esses irmãos e entrar em contato.

Brooklyn Nine-Nine esqueceu dos irmãos de Jake Peralta

Quando começou a investigar, Jake não conseguiu se aproximar desses familiares perdidos. A única que aceitou o contato foi Kate, que morava em Dallas.

Porém, essa situação ficou estranha em Brooklyn Nine-Nine. Após a participação de Kate, o assunto nunca mais foi tocado na comédia.

Levando em conta como a família de Peralta foi importante, isso não fez sentido. Além disso, o protagonista de Brooklyn Nine-Nine nunca gostou de abandonar um mistério – o que acontece aqui.

É esperado que esses personagens sumidos ganhem alguma explicação ao menos fora de tela.

No Brasil, Brooklyn Nine-Nine conta com sete temporadas na Netflix.