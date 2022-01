Café com Aroma de Mulher da Netflix tem grande diferença com versão original

A novela colombiana Café com Aroma de Mulher surpreendeu por conquistar o público brasileiro na Netflix, e não demorou a figurar no Top 10 da plataforma. Muita gente que já maratonou os mais de 80 episódios da produção perceberam que a série tem grandes diferenças em relação à sua versão original, lançada em 1994.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse de Café com Aroma de Mulher na Netflix.

Continua depois da publicidade

Café com Aroma é protagonizada por Laura Londoño, no papel da humilde Gaviota, e William Levy, como o sedutor Sebastián.

O site Publimetro explicou as principais mudanças da nova Café com Aroma de Mulher na Netflix; confira abaixo.

O remake de Café com Aroma de Mulher fez sucesso em todos os países da América Latina, e como é de praxe em adaptações, mudou diversos aspectos da trama original.

As mudanças foram realizadas, particularmente, para adequar a história a uma audiência mais moderna. Afinal de contas, a versão original da produção foi lançada há quase 30 anos atrás.

O showrunner Mauricio Cruz foi o encarregado pela atualização de Café com Aroma de Mulher. O produtor fez um ótimo trabalho ao combinar elementos de cinema e TV, tudo em uma trama interessante e moderna.

Além de apostar em uma narrativa linear, a nova Café com Aroma de Mulher também conta sua história de maneira mais rápida e dinâmica, conquistando assim até mesmo quem não conhece a produção original.

Uma das principais mudanças é a adoção de uma linguagem mais inclusiva e uma trama com personagens femininas mais empoderadas.

“A ênfase do remake é o protagonismo das personagens femininas, que na versão original, não eram tão poderosas”, explica o site Publimetro

Essas mudanças foram essenciais para transformar a tradicional trama de Café com Aroma de Mulher em algo relevante e atrativo para os espectadores de 2022.

Desde o lançamento da novela original, em 1994, a TV latinoamericana passou por um verdadeiro boom internacional, exportando produções para diversos países.

Nesse cenário, Café com Aroma de Mulher se estabeleceu como uma das produções mais bem sucedidas, superando barreiras internacionais e culturais.

“Essa mudança pode até parecer pequenas, mas em um gênero que costumava caracterizar as ‘mocinhas’ como bondosas, submissas, românticas e sem defeitos; e as vilãs como verdadeiros monstros, a nova abordagem de Café com Aroma de Mulher é refrescante e inovadora”, comenta o site.

Café com Aroma de Mulher está disponível na Netflix.