Café com Aroma de Mulher tem importante mudança na Netflix

Para a surpresa de muita gente, o remake de Café com Aroma de Mulher está fazendo muito sucesso na Netflix. A produção é uma adaptação da novela colombiana de mesmo nome, escrita por Fernando Gaitán e exibida no Brasil pelo SBT nos anos 2000. O que muitos fãs não sabem é que os episódios na plataforma contam com uma importante mudança em relação à trama original.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse da produção.

Café com Aroma de Mulher fez muito sucesso com o público brasileiro por apresentar uma história já conhecida, mas com uma roupagem mais moderna e diversas reviravoltas. Por isso, a série conseguiu superar os elogiados projetos originais da Netflix e figurar no Top 10 da plataforma.

O site Yahoo! Vida y Estilo explicou mais sobre a grande diferença entre o Café com Aroma de Mulher da Netflix e a produção original; confira abaixo.

Mudanças importantes em Café com Aroma de Mulher

Antes de ser disponibilizada internacionalmente no catálogo da Netflix, Café com Aroma de Mulher fez muito sucesso na Colômbia e em outros países da América Latina, onde foi exibida pelas emissoras RCN e Telemundo.

Embora não tenha registrado grandes números de audiência, a novela criada por Carmen Villalobos conseguiu algo que poucas produções conseguem: mobilizar os espectadores nas redes sociais, criando debates todas as noites.

Os comentários nas redes sociais servem para expandir o alcance da série e divulgá-la para novos públicos, mas também apontam os furos e erros da novela.

Durante a exibição da reta final de Café com Aroma de Mulher – que lançou seu último episódio em setembro de 2021 – muitos fãs perceberam uma mudança importante em Fernando, o filho recém-nascido de Sebastián Vallejo (veja uma foto abaixo).

“É impressão minha ou trocaram o bebê? O anterior era maior, e se parecia mais com o Sebastián. O novo bebê é bonito, mas o que me chamou a atenção foi o fato dele ser bem pequeno”, questionou um fã nas redes sociais.

Outros espectadores também perceberam a mesma mudança, com a troca de bebês ocorrendo entre diferentes cenas de Café com Aroma de Mulher.

“Às vezes o bebê aparece maior, e às vezes como um recém-nascido. Além disso, o cabelo também muda de cena para cena”, comentou outro espectador.

Embora os produtores da novela não tenham oferecido aos fãs uma explicação sobre a mudança do bebê, não é difícil entender porque isso aconteceu.

Os capítulos de Café com Aroma de Mulher não são gravados na ordem de exibição. É comum cenas de diferentes capítulos serem filmadas no mesmo dia, para aproveitar locações e cenários.

Ou seja: é possível que Café com Aroma de Mulher tenha realmente filmado com bebês diferentes – o que não é exatamente uma novidade na indústria do entretenimento – mas as cenas teriam sido gravadas em dias diferentes.

Por isso, fica a impressão que o bebê mudou “de cena para cena”, quando na verdade, essas sequências são filmadas em dias específicos.

Café com Aroma de Mulher está disponível na Netflix.