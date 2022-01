Canal decide futuro de The Flash, da DC

O canal CW decidiu o futuro de The Flash, da DC. De acordo com o Deadline, a série terá mesmo uma nona temporada.

O ator Grant Gustin chegou a um acordo pela renovação de seu contrato. Isso quer dizer que ele permanecerá como Flash por pelo menos mais uma temporada.

Continua depois da publicidade

Um detalhe interessante é que o Deadline relata que a CW ofereceu uma renovação de várias temporadas para o astro de The Flash. Ele recusou, preferindo garantir a sua permanência por apenas mais uma temporada.

Série deve ganhar nona temporada, mas fim pode estar próximo

Isso indica que o fim de The Flash pode estar próximo. Ou, pelo menos, Grant Gustin pode deixar a série em breve, mas sempre existe a chance de que uma outra renovação aconteça no futuro.

Com a renovação, Grant Gustin terá um aumento salarial. Ao mesmo tempo, no entanto, ele limitou o seu envolvimento na série, aparecendo apenas em 15 episódios da vindoura nona temporada.

The Flash perdeu uma grande parte do seu público nos últimos anos, mas continua sendo uma das séries de maior audiência da CW nos Estados Unidos. Isso explica a sua longa duração.

No Brasil, The Flash é exibida pela Warner Channel. A série também está no catálogo da Netflix.