Casamento às Cegas e Brincando com Fogo voltam junto com BBB 22

A Netflix prepara a própria grade para concorrer com o Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A plataforma confirmou que Casamento às Cegas e Brincando com Fogo lançam novas temporadas no período do reality show da Globo.

A terceira temporada de Brincando com Fogo dos Estados Unidos chega em 19 de janeiro. O reality show, inclusive, estreia os novos episódios na semana de chegada do BBB 22.

Enquanto isso, Casamento às Cegas ganha duas novas versões em fevereiro. A novidade é uma edição do Japão, que chega em 8 de fevereiro.

Já a segunda temporada dos Estados Unidos estreia em 11 de fevereiro. A Netflix confirmou lembrando que novos episódios da edição do Brasil também vão acontecer – ainda sem data.

No caso da versão americana de Casamento às Cegas, a Netflix pretende usar todo mês de fevereiro. Os primeiros capítulos chegam no dia 11, com continuação no dia 18 e o episódio final no dia 25.

Ao que parece, a plataforma tenta roubar um pouco a atenção de reality show, já que o Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é o principal programa do gênero do semestre na TV.

Enquanto a segunda temporada da versão brasileira 🇧🇷de Casamento às Cegas não chega, dá pra ir fazendo fofoca, passando raiva e criando fics com as versões dos outros países. 👀



Casamento às Cegas: Japão 🇯🇵 – 8 de fevereiro

Casamento às Cegas: T2 🇺🇸 – 11 de fevereiro — netflixbrasil🍿 (@NetflixBrasil) January 13, 2022

Casamento às Cegas Brasil gera primeiro filho do programa da Netflix

Antes, a Netflix Brasil divulgou nas redes sociais que Nanda Terra e Mack David terão o primeiro filho, após terem se conhecido no Casamento às Cegas Brasil e começado a namorar.

Nanda ficou com Thiago Rocha no reality show da Netflix, mas o casamento dos dois não deu certo. Eles terminaram a relação e ela engatou no namoro do Mack.

A foto divulgada pela Netflix mostra Nanda e Mack próximos um do outro. Ele segura uma foto da ultrassonografia, que mostra o feto, enquanto Nanda segura um cachorrinho. A barriga dela está à mostra.

“O primeiro bebê do Casamento às Cegas: Brasil vem aí. Olha a carinha de felicidade da mamãe Nanda, do papai Mack e do irmãozinho Tobias”, diz o tuite da Netflix.

O casamento formado no programa pode não ter dado certo, mas ainda assim, o reality show deu origem a um relacionamento entre os dois – veremos quanto tempo vai durar.

Casamento às Cegas e Brincando com Fogo estão na Netflix. Já o Big Brother Brasil 22 (BBB 22) começa no dia 17 de janeiro na Rede Globo, com transmissão do Globoplay.

O primeiro bebê do Casamento às Cegas: Brasil vem aí. Olha a carinha de felicidade da mamãe Nanda, do papai Mack e do irmãozinho Tobias. 💍❤🍼



📷: Kattiany Lima pic.twitter.com/JjHhYUN7XK — netflixbrasil🍿 (@NetflixBrasil) December 15, 2021