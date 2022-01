Cavaleiro da Lua nem estreou e já quebra recordes da Marvel

Cavaleiro da Lua nem estreou e já quebrou alguns recordes da Marvel. O trailer da série do Disney+ atraiu muitas visualizações.

Conforme o The Direct, o primeiro trailer do seriado com Oscar Isaac conta com mais de 1 milhão de curtidas no YouTube da Marvel, superando os primeiros trailers de Gavião Arqueiro, Loki e WandaVision, além dos segundos trailers de Loki e Falcão e o Soldado Invernal.

Continua depois da publicidade

Já o THR aponta que Cavaleiro da Lua teve 75 milhões de visualizações nas primeiro 24 horas. O engajamento nas redes sociais também superou outras séries do Disney+.

Ao todo, Cavaleiro da Lua teve 263 mil menções, superando WandaVision (241 mil), Falcão e o Soldado Invernal (218 mil) e até The Mandalorian (221 mil).

O jeito é aguardar para saber se todo esse engajamento será revertido em visualizações para a série da Marvel em si.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Knight. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Já o filme do Quarteto Fantástico não tem previsão de estreia.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir os seriados da Marvel.