Cavaleiro da Lua: Série da Marvel ganha possível data de estreia

O jornalista Brandon Matthews, do Illuminerdi, divulgou que a série do Cavaleiro da Lua, da Marvel, será lançada no Disney+ em 30 de março.

O jornalista também mencionou que Cavaleiro da Lua terá dois episódios lançados em sua estreia.

Obviamente, tudo não passa de um rumor por enquanto, então teremos que esperar pelo anúncio da data de lançamento oficial do próprio Disney+ ou da Marvel. Confira abaixo os comentários de Brandon Matthews no Twitter.

Moon Knight will likely have a 2-episode premiere. Enjoy. #MoonKnight https://t.co/pmLvH7D8Hz — Brandon Matthews (@RCDiscussion) January 14, 2022

Vilão de Cavaleiro da Lua pode ter sido revelado

A Marvel divulgou uma sinopse de Cavaleiro da Lua que pode ter indicado o papel de Ethan Hawke na série. O ator será o vilão da trama, mas o nome de seu personagem ainda não foi oficialmente revelado.

A sinopse diz: “Uma nova série de aventura e ação por todo o mundo apresentando um vigilante complexo que sofre de transtorno dissociativo de identidade.”

“As múltiplas identidades que vivem dentro dele se encontram lançadas em uma guerra mortal dos deuses, com pano de fundo do Egito antigo e moderno.”

Segundo o Comic Book, “guerra mortal dos deuses” pode sugerir que Ethan Hawke será o Rei Sol em Cavaleiro da Lua. Trata-se de um vilão introduzido recentemente nos quadrinhos da Marvel.

Da mesma forma que o Cavaleiro da Lua é o avatar da divindade egípcia Khonshu, o Rei Sol cumpre o mesmo papel como uma espécie de avatar para o deus egípcio do sol, Rá. Como resultado, há uma grande rivalidade entre os dois personagens.

Apesar da nova especulação, a Marvel ainda não confirmou o personagem que Ethan Hawke terá em Cavaleiro da Lua. No cinema, o ator é mais conhecido por seus trabalhos em Dia de Treinamento, Antes do Amanhecer e A Entidade, entre outros longas.

Cavaleiro da Lua estreia no Disney+ em 2022. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.