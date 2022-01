Cavaleiro da Lua tem referência a grande vilão do Quarteto Fantástico

A Marvel está preparando um filme do Quarteto Fantástico e a primeira pista sobre esse futuro pode estar em Cavaleiro da Lua. A série do Disney+ trouxe uma referência ao Doutor Destino, grande vilão do grupo.

A conexão é rápida e foi vista por alguns espectadores mais atentos. Em um dos momentos do trailer, o herói interpretado por Oscar Isaac está dirigindo um caminho.

Ao fundo, espectadores da Marvel notaram uma caixa. Nela está escrito “Von D”. Como os fãs sabem, o nome do Doutor Destino é Victor Von Doom.

Como o Quarteto Fantástico faz parte oficialmente da Marvel agora e há um filme em desenvolvimento, a referência faz todo sentido. A única situação é que não há qualquer previsão da chegada dos heróis e até do vilão.

Caso essa conexão leve a algo mais, como uma aparição do Doutor Destino, seria uma surpresa e tanto para os fãs da Marvel no Disney+.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Knight. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Já o filme do Quarteto Fantástico não tem previsão de estreia.

