Chefe de Cobra Kai revela como volta de personagem prepara 5ª temporada

Alerta de spoilers

O final da quarta temporada de Cobra Kai trouxe a aparição especial de Chozen, vilão redimido de Karatê Kid. Agora, um co-criador da série da Netflix revela que esse personagem pode ser um feroz adversário para Terry Silver para quinta temporada.

Essa é a segunda aparição de Chozen em Cobra Kai, que antes esteve na terceira temporada. O personagem mostrou estar arrependido dos eventos de Karatê Kid 2 e é por isso que retorna para ajudar Daniel LaRusso contra Terry Silver.

Continua depois da publicidade

“Daniel ir para Okinawa deu a oportunidade de redenção para ele (Chozen). Ele mostrou alguns movimentos, mas sentimos que ele tinha a responsabilidade de ajudar mais”, contou o co-criador Hayden Schlossberg ao ComicBook.

Para esse volta de Chozen, os escritores pensaram em dois fortes motivos. Primeiro, o personagem está disposto a “lutar até morte” e depois é alguém de Okinawa que chega no Vale.

“As possibilidades são infinitas porque você sabe que Chozen é o tipo de cara, ao menos em Karatê Kid 2, que estava disposto a lutar até a morte. E nós sabemos que Terry Silver está disposto a tudo para se manter no poder, especialmente depois do que ele fez com o Arraia. Então isso transforma a temporada em uma de muita ação”, adiantou o chefe de Cobra Kai.

Nesse sentido é indicado que Chozen pode ser a pessoa para derrotar Terry Silver – ou ainda, algo terrível pode acontecer com ele. Mas, o que parece certo é que os dois devem se enfrentar.

Mais sobre Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.