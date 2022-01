Chefe de The Boys revela herói que facilmente surraria o Superman

Para o site The Illuminerdi, Eric Kripke, chefe da série The Boys do Amazon Prime Video, levantou que o Capitão Pátria surraria facilmente o Superman. Pelos poderes dos dois, o herói (ou vilão) do seriado é praticamente uma versão satirizada do Homem de Aço da DC.

Para Kripke, a diferença está justamente na personalidade dos dois. O Capitão Pátria não tem qualquer moral, então faria de tudo para surrar o Superman.

Continua depois da publicidade

Já Clark Kent é conhecido na DC por seguir as próprias regras, evitando ultrapassar alguns limites. Assim, para o chefe de The Boys, seria fácil essa luta ter um vencedor.

“Com certeza o Capitão Pátria, porque o Superman tem princípios e o Capitão Pátria é um sociopata. Então, o Capitão Pátria não tem qualquer problema em arrancar os testículos do Superman. E o Superman, enquanto isso, vai ficar dando socos acima da cintura. Então, não é como um concurso”, explicou o chefe de The Boys.

The Boys lança em breve terceira temporada no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

O elenco de The Boys conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Laz Alonso, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara.

Eric Kripke, criador de Supernatural, criou a série da Amazon e trabalha como showrunner, comandando a obra como um todo.

The Boys tem duas temporadas na Amazon Prime Video. O terceiro ano tem previsão para 2022.