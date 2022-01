Cobra Kai: As 5 melhores lutas da 4ª temporada na Netflix

A Netflix divulgou um vídeo especial sobre Cobra Kai. A plataforma de streaming elencou as cinco melhores lutas da quarta temporada do seriado de Karatê Kid.

Nos episódios, os personagens tiveram vários confrontos. Dessa vez, o número até aumentou por conta do Torneio Regional.

Mas, as grandes lutas não ficaram apenas na competição. O confronto de Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, por exemplo, foi um dos grandes momentos da quarta temporada de Cobra Kai.

Ao mesmo tempo, Johnny enfrentou pela primeira vez Terry Silver em um combate de duas gerações do Cobra Kai. Outros confrontos selecionados foram os de Sam e Tory na festa do baile da escola e das personagens no torneio.

Por fim está o grande confronto entre Robby e o Falcão. Confira abaixo o vídeo da Netflix, lembrando que tem spoilers importantes sobre a série de Karatê Kid.

Mais sobre Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.