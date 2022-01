Cobra Kai engana fãs com adeus de amado personagem

Contém spoilers

A quarta temporada de Cobra Kai terminou com o aparente “adeus” de Miguel, amado personagem da série. Mas na realidade a cena pode ter enganado os fãs.

No encerramento da quarta temporada de Cobra Kai, Miguel entra em um ônibus para a Cidade do México, com o objetivo de encontrar o seu pai biológico.

Como é muito comum que personagens importantes desapareçam de séries enquanto ainda estão em andamento, alguns fãs interpretaram essa cena como o adeus de Miguel, ou a indicação de que ele não estaria na quinta temporada para retornar mais tarde.

Mas, felizmente, esse não é o caso. A quinta temporada de Cobra Kai já terminou de ser gravada e terá participação de Xolo Maridueña, que interpreta Miguel na série.

O ator, vale lembrar, está escalado como Besouro Azul na DC. É possível que esse compromisso traga problemas para Cobra Kai, caso a série continue por outras temporadas, mas pelo menos por enquanto, o intérprete de Miguel continua na produção.

Cobra Kai é um sucesso na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois se juntam para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai está disponível na Netflix.