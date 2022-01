Cobra Kai está renovada na Netflix: Quando 5ª temporada chega e o que esperar

Lançada na Netflix no último dia de 2021, a 4ª temporada de Cobra Kai não demorou a figurar na primeira posição do Top 10 da plataforma. Para a alegria dos fãs que já maratonaram os novos episódios, a série de Karatê Kid já foi renovada para seu quinto ano. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a estreia, elenco e o que esperar de Cobra Kai 5; veja.

A 4ª temporada de Cobra Kai, além de trazer várias reviravoltas para a trama de Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, contou com a participação de diversos personagens da franquia Karatê Kid. Um deles é o vilão Terry Silver, interpretado por Thomas Ian Griffith.

“Os dojôs Miyagi-Do e Presas de Águia se unem para derrotar o Cobra Kai no Torneio Regional de Karatê Sub-18. Com Samantha e Miguel tentando manter a aliança entre os dojôs e Robby apostando tudo no Cobra Kai, o torneio nunca foi tão disputado”, afirma a sinopse oficial dos novos episódios.

Outra boa notícia para os fãs é o fato da 5ª temporada de Cobra Kai já ter sido filmada. Os episódios começaram a ser gravados juntos com o quarto ano, e por isso, não devem demorar para estrear na Netflix.

De que fala Cobra Kai 5 na Netflix?

O final da 4ª temporada de Cobra Kai conta com muitas reviravoltas, e a principal delas envolve a trama de Daniel LaRusso.

Após a vitória do dojô Cobra Kai no All-Valley Tournament, Daniel se encontra novamente com Chozen e se alia ao antigo inimigo para fazer frente aos rivais.

E falando na vitória do Cobra Kai no torneio de karatê, as atitudes de Terry Silver devem iniciar os principais conflitos dos novos episódios.

Quem já assistiu à 4ª temporada da série sabe que o vilão subornou os oficiais da competição para garantir a vitória do Cobra Kai.

Como Tory ouve toda a conversa, tudo indica que ela e Robby vão deixar o dojô nos novos episódios e criar uma nova aliança com os mocinhos.

Além disso, em um dos momentos mais surpreendentes da 4ª temporada, Kreese vive um momento de sensibilidade. O vilão diz para Tory lutar como deseja, não como Silver manda.

Os aliados de Johnny também passam por muitas mudanças. O personagem de William Zabka parece estar prestes a se reconciliar com o filho Robby, mas ao mesmo tempo, se afasta de Miguel.

Miguel, por sua vez, embarca em uma jornada para encontrar seu pai biológico, que segundo a mãe Carmen, nem sabe que o filho existe.

Finalmente, a trama de Robby deve envolver o jovem tentando salvar Kenny das garras do Cobra Kai, após corromper o personagem e convencê-lo a entrar para o dojô.

O elenco de Cobra Kai 5 na Netflix

Todo o elenco principal de Cobra Kai deve retornar na 5ª temporada da Netflix, já que os episódios já foram gravados.

Ou seja, fãs podem aguardar a volta de William Zabka (Johnny), Ralph Macchio (Daniel), Xolo Maridueña (Miguel), Mary Mouser (Samantha), Tanner Buchanan (Robby), Jacob Bertrand (Hawk), Peyton List (Tory), Gianni Decenzo (Demetri), Courtney Henggeler (Amanda), Thomas Ian Griffith (Terry) e Martin Kove (Kreese).

Espera-se que Dallas Dupree Young (Kenny) e Yuji Okamoto (Chozen) também terão papéis mais importantes nos novos episódios.

Data de estreia de Cobra Kai 5 na Netflix

Embora Cobra Kai já tenha gravado os episódios da 5ª temporada, o novo ano ainda não tem data de estreia na Netflix.

Caso a plataforma siga o modelo de lançamento das temporadas anteriores, fãs terão que esperar até o final do ano para conferir os novos episódios.

As 4 primeiras temporadas de Cobra Kai já estão disponíveis na Netflix.