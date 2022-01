Cobra Kai: O detalhe icônico de Karatê Kid que fãs não notaram na 4ª temporada

A quarta temporada de Cobra Kai esconde uma referência icônica de Karatê Kid no meio de ligações mais visíveis. O detalhe que os fãs não notaram acontece no quinto episódio do ano na Netflix.

Durante parte da trama, Miguel e Daniel LaRusso passam um tempo juntos. Isso faz com que o jovem aprenda mais sobre os anos 1980, principalmente no que diz a música.

Daniel tem um gosto musical diferente de Johnny Lawrence, que também apresentou algumas músicas para Miguel. É assim que o sensei de Karatê Kid apresenta canções de bandas como Chicago, que tem Peter Cetera como vocalista.

Acontece que Cetera teve um dos hits de 1986 com a canção Glory of Love. A música foi simplesmente o tema de Karatê Kid 2.

Isso deixa mais claro o amor de Daniel LaRusso por Chicago e também por Peter Cetera. Ao mesmo tempo, dá um tom a mais de humor por Johnny Lawrence não gostar das canções da banda.

Mais sobre Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.