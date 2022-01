Cobra Kai: Quem é Albert Omstead e o que aconteceu com ele

Em um dos episódios da quarta temporada de Cobra Kai na Netflix, a série de Karatê Kid presta homenagem para Albert Omstead. Isso levou os fãs a questionarem quem é o homenageado.

Como os espectadores notaram, Albert Omstead não faz parte do elenco de Cobra Kai. Na verdade, ele era um membro do departamento elétrico e de câmeras do seriado da Netflix.

Albert Omstead morreu em julho de 2021 após um acidente dentro da própria casa. O membro da Netflix estava do lado de um muro de suporte quando ele desmoronou em cima dele.

A causa da morte foi confirmada pelo irmão do profissional, Scott Wachtel.

“A porta da garagem estava fechada e tinha uma van, então ele não teve como correr. Do outro lado a parede estava caindo, ele não conseguiu ir para lugar algum”, lamentou o irmão de Albert Omstead.

O funcionário de Cobra Kai era casado e tinha um filho biológico, além de ser padrasto de outras quatro crianças.

Mais sobre Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.