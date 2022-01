Cobra Kai: Resultado original da luta de Daniel e Johnny é revelado

Na quarta temporada de Cobra Kai, Daniel e Johnny lutam mais uma vez, o que acaba resultando em um empate. Mas originalmente, a luta realmente teria um vencedor.

Em uma entrevista para a Entertainment Weekly, o ator William Zabka disse que, no roteiro, Johnny acabaria vencendo a luta. Isso serviria como uma maneira do personagem superar de vez a sua derrota para Daniel no passado, mas o colega Ralph Macchio achou que um empate seria um resultado mais justo.

“Johnny acabaria vencendo no roteiro original. Mas Ralph não gostou.”

“A revanche entre Daniel e Johnny foi algo muito empolgante. Nós só queríamos que fosse uma cena bem feita.”

Luta acabou em empate

O produtor Josh Heald disse que o empate foi um bom resultado porque, geralmente, a franquia sempre teve o costume de apresentar um vencedor bem definido nas lutas. Então foi uma maneira de quebrar a tradição, pelo menos uma vez.

“Era algo importante para nós desde o começo. Esses personagens são apaixonados pelo que fazem.”

“É como se eles fossem dois lados da mesma moeda. Um não é melhor do que o outro, eles simplesmente são diferentes.”

“Esse é um tema que se repete na série. Dar uma vitória para um deles, nesta fase de suas vidas, teria parecido inautêntico.”

Vale lembrar que a Netflix já confirmou uma quinta temporada de Cobra Kai. Os novos episódios já terminaram de ser gravados, e devem ser lançados pelo serviço de streaming em breve.

Cobra Kai está agora disponível na Netflix.