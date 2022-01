Cobra Kai: Retorno de personagem na 4ª temporada cria erro

Alerta de spoilers

Após a briga na escola da segunda temporada de Cobra Kai, o Arraia ficou ausente no terceiro ano na Netflix. A justificativa do seriado de Karatê Kid era o fato do personagem estar na condicional, não podendo chegar perto dos estudantes.

Na quarta temporada, o Arraia decide voltar ao Cobra Kai. Porém, o personagem não sabe das mudanças e encontra o dojo comandado por John Kreese e Terry Silver.

O Arraia entende tudo errado e decide dar uma festa em casa para provar como pode fazer parte da equipe. Nessa festa, o personagem de Cobra Kai surra o vizinho dele.

Com o personagem na condicional, como o vizinho não denunciou o Arraia e como o personagem não foi detido? Esse erro não é respondido, com Cobra Kai fazendo o lutador levar uma grande surra de Terry Silver, tudo para prender Kreese.

Além disso, vale lembrar, menores de idade estavam consumindo bebidas alcóolicas na casa do próprio Arraia, o que deveria piorar toda situação.

A única explicação é que o personagem ainda não foi identificado. Com isso, se o erro não passar despercebido, o Arraia deve sofrer uma nova punição em Cobra Kai.

Mais sobre Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.