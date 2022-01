Cobra Kai: Revelado por que grande traição acontece na Netflix

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Cobra Kai termina com uma reviravolta chocante na Netflix. Terry Silver, vilão de Karatê Kid 3, trai John Kreese, o melhor amigo dele.

Silver, que retornou nesse universo com a série da Netflix, acredita que Kreese é a fraqueza dele. Por isso, o vilão de Karatê Kid 3 arma uma prisão contra o velho amigo.

Para John Kreese, a temporada termina com esse golpe inesperado. Ao GizModo, o co-criador de Cobra Kai, Jon Hurwitz, explicou sobre a grande traição na Netflix.

Apesar de toda história entre os dois, Terry Silver notou como John Kreese nunca fez bem para ele.

“Nós achamos que seria uma dinâmica interessante para explorar entre esses dois homens que estiveram na guerra juntos e que tentaram levar o dojo para frente com as ideologias deles. De certa forma, Kreese é um valentão para Silver. Ele era o seu defensor e melhor amigo, mas sempre foi superior a ele. E se você leva um cara ao limite, um que estudou Cobra Kai por toda a vida, você acaba sendo picado no fim”, explicou o co-criador.

Sendo assim, ao menos por mais uma temporada Terry Silver deve ser o grande vilão de Cobra Kai. Além do esquema contra Kreese, ele ainda comprou um dos árbitros do Torneio Regional.

Mais sobre Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.