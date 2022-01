Cobra Kai supera série famosa da Netflix em 2022

Cobra Kai mostra que segue bastante popular na Netflix. A série de Karatê Kid foi a responsável por tirar a liderança da audiência de The Witcher, outra produção famosa da plataforma.

A Nielsen divulgou os dados de audiência da semana entre 27 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022 nos Estados Unidos. Cobra Kai apareceu na liderança com incríveis 2,4 bilhões de minutos vistos pelos espectadores.

O que é mais impressionante é que Cobra Kai lançou a quarta temporada apenas em 31 de dezembro. Ou seja, os capítulos inéditos tiveram apenas três dias para serem contabilizados.

Com isso, o seriado de Karatê Kid deixou The Witcher, que tinha a liderança, para trás. Mas, o seriado de Henry Cavill não fez feio: ainda ficou com 1,8 bilhão de minutos vistos.

A semana ainda teve séries da Netflix como Emily em Paris, Queer Eye, Perdidos no Espaço, Fique Comigo; A Roda do Tempo, do Amazon Prime Video; e Gavião Arqueiro e O Livro de Boba Fett, do Disney+.

Cobra Kai está disponível na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. Já The Witcher está com duas disponíveis.