Com indicativo ousado, Round 6 é oficialmente renovada na Netflix

A Netflix renovou oficialmente Round 6 (Squid Game). Porém, o que chamou atenção foi o indicativo de que um universo da série pode estar começando.

A confirmação e o indicativo foram feitos por Ted Sarandos, o co-CEO da Netflix. Na reunião com os acionistas, o executivo foi questionado sobre Round 6 e informou o plano da plataforma.

“Com certeza (vai ter segunda temporada). O universo de Round 6 está apenas começando”, declarou Sarandos.

Round 6 se tornou a série mais vista da Netflix. Se o indicativo de universo for como em produções populares como The Witcher, pode ser que os espectadores ganhem derivadas e até filmes.

Mas, isso é apenas especulação baseada nesse indicativo de Sarandos. Por enquanto, a Netflix ainda não confirma além da segunda temporada.

Round 6 (Squid Game) segue disponível na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

