Com mais uma polêmica, Emily em Paris é criticada por Ministro da Ucrânia

Emily em Paris volta a causar polêmica com a segunda temporada na Netflix. Dessa vez, o Ministro de Cultura da Ucrânia criticou publicamente o seriado por uma personagem que apareceu nos novos episódios.

A personagem em questão é Petra, que sai da Ucrânia para estudar em Paris. Ao conhecer a protagonista de Lily Collins, a ucraniana convida a colega para realizar alguns assaltos.

A BBC News afirma que o ministro Oleksandr Tkachenko reclamou da imagem estereotipada usada em Emily em Paris. O político classificou o uso da personagem como um insulto.

A publicação do Ministro da Ucrânia foi feita no Telegram. “É assim que os estrangeiros enxergam os ucranianos? Pessoas que roubam, que querem tudo de graça e tem medo de deportação? Não deveria ser assim”, afirmou o político em parte da mensagem.

Na primeira temporada, Emily em Paris sofreu muitas críticas pela forma como retratou franceses. Por enquanto, a série da Netflix não se pronunciou sobre essa nova polêmica.

Mais sobre Emily em Paris na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris tem duas temporadas na Netflix.