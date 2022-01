Com sexo e violência, série da Netflix com novo Lucifer será para adultos

Quando a Netflix anunciou a produção de Sandman, ainda em 2019, fãs de HQs do mundo inteiro ficaram muito animados. Afinal de contas, a icônica obra de Neil Gaiman é considerada uma das mais interessantes da história dos quadrinhos. Muita gente se pergunta qual será o tom da produção, e se ela será voltada para adolescentes ou para o público mais maduro. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber; confira.

“Em 1916, Morpheus, o Rei dos Sonho, e um dos Perpétuos, é capturado em um ritual oculto. Após ficar preso por mais de 100 anos, ele escapa e decide restaurar seu reino”, afirma a sinopse da produção na Netflix.

O elenco de Sandman é formado por famosos atores de cinema e TV, como Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman e muito mais.

A Netflix ainda não divulgou a data de estreia de Sandman, mas já confirmou que a série chegará ainda em 2022.

Sandman para maiores na Netflix

A Netflix confirmou recentemente que a vindoura adaptação do clássico Sandman será voltada para os adultos, assim como as HQs originais.

Escrita por Neil Gaiman – vencedor dos prêmios Hugo e Nebula – entre 1989 e 1996, a trama original foi publicada sob o selo da DC Comics.

A série está sendo desenvolvida pelo próprio Gaiman, David Goyer e Allan Heinberg.

Foi o site CBR que noticiou inicialmente a revelação da classificação indicativa de Sandman na Netflix.

De acordo com a publicação, a série recebeu a classificação TV-MA, ou seja, recomendada para adultos e proibida para crianças (menores de 17 anos)

A produção recebeu essa classificação por linguagem inadequada, violência e sexo.

Qualquer um pode conferir essa informação, que já está disponível na página oficial de Sandman na Netflix.

Detalhes adicionais revelam também que a 1ª temporada de Sandman terá cenas de suicídio, auto-mutilação e tabagismo.

Sandman deve focar no personagem Sonho, uma poderosa entidade conhecida por nomes como Morpheus, Rei dos Sonhos e o titular Sandman.

Tom Sturridge, de Mary Shelley e Velvet Buzzsaw, interpreta o protagonista. O ator se junta a Gwendoline Christie (Game of Thrones) como Lucifer, Boyd Holbrook (Narcos) como The Corinthian e Kirby Howell-Baptiste (Cruella, The Good Place) como Morte.

A história começa com a captura de Sonho pela Ordem dos Antigos Mistérios, e culmina na fuga do Perpétuo e sua luta para restaurar o Reino dos Sonhos.

Sonho é um dos Sete Perpétuos, seres imortais que controlam diferentes segmentos da existência. Os outros são Destino, Morte, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio.

A adaptação de Sandman na Netflix é um dos projetos mais aguardados da plataforma em 2022. Afinal de contas, diversas tentativas para trazer para as telas a obra de Neil Gaiman deram errado nos últimos anos.

Sandman estreia na Netflix em 2022.