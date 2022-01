Conheça a inspiração da vida real por trás de Os Simpsons

O criador de Os Simpsons, Matt Groening, teve uma inspiração na vida real para a família que conquistou o coração de milhões.

Deixando de lado a lógica dos desenhos animados, Os Simpsons ainda é uma comédia familiar. Então, para fazer sua família fictícia parecer genuína em seus momentos mais realistas, Matt Groening se inspirou em algumas coisas de sua família real.

A maior coisa que Matt Groening pegou emprestado ao fazer Os Simpsons foram os nomes de seus próprios familiares.

Com exceção de Bart, todos os membros da família de Os Simpsons têm uma contraparte do mundo real, como destacado pelo Looper.

A família Groening inspirou os nomes dos Simpsons

O pai de Matt Groening realmente se chamava Homer, e ele tem duas irmãs chamadas Lisa e Maggie. E enquanto o primeiro nome completo de Marge Simpson é Marjorie, o nome da mãe de Groening, Margaret, também pode ser abreviado para Marge.

Estranhamente, essa não foi uma decisão totalmente planejada por parte de Matt Groening.

De acordo com o Seattle Times, Matt Groening usou espontaneamente esses nomes enquanto apresentava a ideia do desenho para a Fox em 1987. No entanto, os nomes ficaram e se tornaram parte da história da televisão, ao mesmo tempo em que concederam à família Groening um tipo estranho de “pseudo-fama”.

“Algumas pessoas, quando fazem a conexão, ficam impressionadas”, disse Lisa Groening ao Seattle Times em 2007.

“Sim, é estranho. Tenho que explicar que não tive nada a ver com a criação do desenho, e não sou Lisa Simpson.”

