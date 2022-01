Conheça as configurações secretas da Netflix para ter uma experiência melhor

Nos últimos anos, a Netflix enfrentou uma concorrência pesada no mercado dos streamings, com o surgimento de plataformas como Amazon Prime Video, Disney+ e Hulu. Para manter a dianteira na indústria, a empresa investe em diversas melhorias para aprimorar a experiência dos usuários. Entre elas, destacam-se configurações secretas que poucos assinantes conhecem.

Hoje em dia, a Netflix está presente em 190 países. Entre os únicos territórios não atendidos pela plataforma, estão a China, a Criméia, a Coreia do Norte e a Síria..

No mundo todo, a plataforma já conta com 222 milhões de assinantes. Só no Brasil, a plataforma tem uma base de 19 milhões de usuários – de longe o site de streaming mais popular do país.

Mostramos abaixo algumas das configurações secretas mais interessantes da Netflix; confira e teste no seu computador, celular ou SmartTV.

Os jogos secretos da Netflix

No início de 2021, a Netflix anunciou a intenção de trabalhar com videogames em um futuro próximo. Mas o que muitos assinantes não sabem é que a plataforma já conta com games disponíveis para os usuários.

Esses “jogos secretos” só podem ser acessados pelo aplicativo da Netflix para smartphone – tanto nos celulares com Android quanto nos aparelhos com iOS.

Para acessar os jogos, basta entrar no app, abrir a barra de pesquisa e digitar “jogo” (ou games). A partir daí, usuários têm acesso a uma lista com todos os games da plataforma.

Existe até mesmo um jogo da 3ª temporada de Stranger Things. Para jogar, é só tocar sobre o jogo, clicar em “baixar” e instalar no celular.

Festa com amigos na Netflix

Para muita gente, a Netflix serve principalmente para assistir filmes e séries com os amigos.

No período da pandemia de Covid-19, a plataforma criou uma maneira para assinantes assistirem filmes com os amigos mesmo em isolamento social.

Basta baixar a extensão “Netflix Party” no Google Chrome. Após o download e instalação da extensão, usuários podem criar um link compartilhável, pelo qual os amigos podem conferir o mesmo filme ao mesmo tempo.

A extensão conta também com uma ferramenta de chat, onde os espectadores podem comentar sobre o que acontece nos filmes ou séries.

Códigos secretos da Netflix

Existe também uma seleção de códigos secretos que liberam as “categorias escondidas da Netflix”.

O código 7424, por exemplo, reúne todos os conteúdos de anime da plataforma. O 47465, por exemplo, traz todos os filmes e séries de faroeste do streaming.

E se você digitar 48744, terá acesso a filmes clássicos de guerra na plataforma.

É importante citar que a Netflix costuma mudar esses códigos esporadicamente, e por isso, alguns deles deixam de funcionar com o tempo.

Reprodução aleatória na Netflix

Se você é daqueles assinantes que custam a decidir o que desejam assistir na Netflix, uma boa opção é a seleção aleatória da plataforma.

A opção fica disponível no menu da plataforma em SmartTVs e nos aplicativos para computador e celular.

Além disso, usuários podem optar pela utilização do site Netflix Roulette, que traz uma seleção aleatória baseada em gêneros, países, temáticas e muito mais.