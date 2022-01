Continuação de Vikings na Netflix tem grande notícia para os fãs

O produtor Jeb Stuart revelou uma grande notícia para os fãs sobre Vikings: Valhalla, da Netflix. O projeto é chamado de “continuação” de Vikings.

Em uma entrevista para a Entertainment Weekly, Jeb Stuart contou que várias temporadas são planejadas para Vikings: Valhalla. Há desenvolvimento para, pelo menos, três temporadas.

“Já estamos em preparação para a terceira temporada. Já temos muitas coisas que são empolgantes e grandiosas.”

O produtor acrescentou: “Quando eu apresentei a ideia para a série, disse que precisava de várias temporadas porque é o tipo de história na qual os personagens devem ter um longo desenvolvimento.”

“Esses personagens têm arcos literalmente históricos, não dá para abordar isto de um jeito tão rápido.”

A continuação de Vikings na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter será Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson será Olaf Haraldsson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla chega em 2022 na Netflix. Já todas temporadas de Vikings seguem na plataforma.