Criador de Peaky Blinders muda de ideia sobre fim na Netflix

Espera-se que a sexta temporada de Peaky Blinders seja a última da série da Netflix, que será concluída com um filme. O showrunner e criador do seriado, Steven Knight, mudou de ideia sobre qual rumo seguir nesses capítulos finais.

Knight havia explicado previamente que não pretendia ir além da Segunda Guerra e que a série provavelmente terminaria com as sirenes alertando sobre os bombardeios nazistas sobre Birmingham. Isso mudou.

Continua depois da publicidade

“Sempre foi sobre a Grã-Bretanha entre as guerras – como a lição de uma guerra não foi aprendida e foi repetida”, disse o showrunner à Empire. “É também o fim do império britânico: entramos na Segunda Guerra Mundial e, no final, não há império, na verdade”.

“Mas eu… revisei o escopo da série”, acrescentou Steven Knight. “Agora entrará e além da Segunda Guerra Mundial. Porque eu acho que a energia que existe no mundo combina com isso”

Com isso, é incerto o que exatamente essa temporada final vai abordar na Netflix. É possível que vejamos trechos da Segunda Guerra somente no filme, que concluirá a história.

Grande criminoso da vida real pode aparecer na 6ª temporada

O trailer da sexta e última temporada de Peaky Blinders aumenta os rumores de que um vilão será Al Capone, o famoso criminoso da vida real. O mafioso, inclusive, pode ter sido mostrado na prévia da série da Netflix.

Na sexta temporada, a rivalidade dentro da família Shelby cresce. Tommy deve colidir com Michael, que junto com a esposa Gina faz um movimento para roubar os negócios dos familiares.

Ao que parece, Michael se junta aos mafiosos americanos. O personagem, inclusive, aparece cercado por criminosos vestidos como a máfia italiana no trailer de Peaky Blinders.

Logo depois, Tommy Shelby é visto apontando a arma para o personagem de Stephen Graham e afirmando, “Você é um inimigo muito poderoso”. Além de Al Capone ser o grande criminoso dos anos 1930 nos EUA, outro indicativo é que Graham já interpretou o mafioso antes em Boardwalk Empire, sendo elogiado no papel.

Além disso, Al Capone é um personagem que existe em Peaky Blinders. Mesmo sem aparecer, o mafioso é citado em um esquema com Tommy Shelby na quarta temporada.

Uma teoria de fãs é que Gina pode ter ligação com o mafioso, já que a real identidade da família dela fica em segredo por enquanto.

A sexta temporada de Peaky Blinders chega em 2022 na Netflix.