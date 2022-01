Criticada, atriz de Café com Aroma de Mulher até discutiu com fãs na web

Muitos fãs da Netflix não sabem, mas Café com Aroma de Mulher causou uma grande polêmica na época de sua exibição original, na Colômbia. A novela foi bastante criticada pela caracterização de uma personagem, e até mesmo sua intérprete acabou envolvida na controvérsia. Veja abaixo tudo sobre a polêmica de Carmen Villalobos na novela.

Em Café com Aroma de Mulher, Carmen Villalobos interpreta a antagonista Lucía Sanclemente. A atriz também é conhecida por performances em produções como ‘Sin Senos no Hay Paraíso’ e ‘Mi Corazón Insiste en Lola Volcán”.

No entanto, para a frustração dos fãs, Lucía se converteu em uma personagem sensível, com medos, frustrações e dramas pessoais – ao contrário da vilã original, que fazia de tudo para acabar com a felicidade de Sebastián e Gaviota.

Os protagonistas Sebastián Vallejo e Gaviota, são interpretados respectivamente por William Levy e Laura Londoño.

A polêmica de Lucía em Café com Aroma de Mulher

Em um papo com a versão em espanhol da revista People, Carmen Villalobos explicou que Lucía não é uma vilã comum, mas uma mulher com classe, elegância e independência.

“Mas em algumas ocasiões, ela também é doce, paciente e sensível. Isso não muda o fato dela ser uma mulher manipuladora, sagaz e obsessiva”, comenta a atriz.

Segundo a intérprete, Lucía é bem mais complexa que as vilões tradicionais das telenovelas, normalmente caricatas e cartunescas.

“Ela enfrenta em várias ocasiões a frustração, o medo, a solidão e o temor do abandono. Por isso ela luta por Sebastián, já que acredita que ele é o amor de sua vida, e a pessoa perfeita para construir a família que sempre sonhou”, afirma Villalobos.

Muitos espectadores de Café com Aroma de Mulher sentiram falta das maldades exageradas da vilã tradicional da novela.

Na época do lançamento original do folhetim, espectadores encheram as redes sociais de Carmen Villalobos de comentários sobre sua personagem.

A atriz já havia garantido que Lucía seria uma vilã “diferente do que todos imaginam”, mas o público parece não ter gostado da mudança.

“Ela é uma boa atriz, mas não sinto maldade. Não vejo ela destilando veneno como fazem as vilãs”, comentou uma usuária da rede social.

Após as críticas, Carmen falou sobre o assunto em uma entrevista na TV, garantindo que Lucía tem particularidades bem mais interessantes que sua suposta maldade.

“Ela não é exatamente má. Eu sempre disse isso. É uma mulher lutando pelo que acredita e pelo que deseja. E ela carrega consigo sentimentos negativos, como inveja, egoísmo e manipulação”, explicou a atriz.

Café com Aroma de Mulher está disponível na Netflix.