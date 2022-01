Denzel Washington ignora Ellen Pompeo sobre briga em Grey’s Anatomy

Em podcast próprio, Ellen Pompeo disse ter xingando Denzel Washington quando o vencedor do Oscar dirigiu um capítulo de Grey’s Anatomy. O ator foi questionado sobre o assunto para Variety e ignorou as declarações da atriz.

A atriz de Meredith em Grey’s Anatomy teria chamado o astro de “filho da p***”e pedindo para o artista se ele sabia “com quem estava falando”. Tudo isso teria acontecido após Denzel Washington dar uma dura na atriz por uma cena.

A Variety trouxe o caso em matéria especial para o vencedor do Oscar. Denzel Washington apenas respondeu, “Não, não”, afirmando que não lembra sobre o ocorrido.

Depois, para finalizar o assunto ignorando completamente as declarações de Ellen Pompeo, o ator disse, “Mas, está tudo bem”.

Na época em que a atriz fez as declarações, os fãs se dividiram. Alguns até criticaram a intérprete de Meredith pela forma como tratou Denzel Washington.

Grey’s Anatomy segue com transmissão no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.