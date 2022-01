Diretor explica briga de Neymar e pai em O Caos Perfeito

Um dos aspectos centrais do documentário Neymar: O Caos Perfeito é a relação do jogador de futebol com o pai dele. O diretor do filme, David Charles Rodrigues, falou sobre o assunto, explicando o relacionamento dos dois.

O diretor disse que as discussões entre Neymar Jr. e o pai ocorreram enquanto eles gravavam o documentário.

“Foi bem emotivo. O Neymar e todo mundo ficaram muito emocionados. [As discussões] Estavam acontecendo naquele momento mesmo. O que você vê no filme não é muito diferente daquilo que a gente vivenciou filmando aquelas sequências”, explicou Rodrigues ao Notícias da TV.

“Eu acho que no primeiro dia que filmamos em Paris e conheci Neymar e seu pai, imediatamente vi que isso era uma das partes mais importantes da história. Inclusive, eu voltei desta primeira viagem e falei [para a equipe]: ‘Olha, acho que o filme é isso'”, continuou o diretor.

Ele no entanto ressaltou a importância de enxergar as nuances da relação entre o jogador de futebol e o pai.

“Nada é preto no branco. Não é uma adversidade de um pai contra um filho ou um gerente contra o seu jogador. Na verdade, é uma relação bem mais complexa do que isso. É a relação de um filho que está crescendo e realmente virando um adulto e querendo criar o próprio destino. E de um pai que viveu grande parte da vida dele protegendo o filho e criando uma vida sustentável para ele após a carreira de futebol”.

Com três episódios de 50 a 60 minutos cada, a série apresenta um lado ainda pouco conhecido de Neymar Jr., sem fugir das controvérsias.

A obra resgata parte da história do jogador e acompanha sua ascensão à fama no Santos, seus dias de glória no FC Barcelona e a montanha-russa com a Seleção Brasileira e o Paris Saint Germain. Também revela a máquina de marketing por trás de Neymar, comandada por seu pai, Neymar da Silva Santos, mais conhecido como Neymar Pai.

Repleta de estrelas, há ainda depoimentos dos jogadores David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva e dos atletas Gabriel Medina e Bruninho, entre outras lendas, que avaliam o lugar de Neymar na história do esporte.

Neymar: O Caos Perfeito é dirigida por David Charles Rodrigues e tem como produtores-executivos LeBron James e Maverick Carter, por meio de sua marca de empoderamento esportivo vencedora do Emmy, UNINTERRUPTED.

Neymar: O Caos Perfeito já está disponível na Netflix.