É hora de assistir: Por que Ozark é a Breaking Bad da Netflix

Considerada uma das melhores séries da Netflix, Ozark celebra a estreia de sua 4ª (e última) temporada. Além de dominar a temporada de premiações, a série representa para a plataforma o que Breaking Bad foi para a AMC – isso sem falar nas similaridades entre a trama e a temática das duas excelentes produções.

Foram exatamente essas similaridades que acabaram prejudicando Ozark em suas primeiras temporadas. Quando a Netflix lançou o primeiro trailer da série, ainda em 2017, comparações com Breaking Bad foram inevitáveis. A produção acabou prejudicada por sua proximidade com a trama de Walter White.

Continua depois da publicidade

“Uma família suburbana branca que se vê envolvida no tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e outros crimes… parece um pouco familiar”, afirma uma análise do site Esquire.

Mas desde então, Ozark superou o legado de Breaking Bad e se tornou uma série aclamada por mérito próprio – graças à sua trama chocante e às sólidas atuações de Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a estreia dos episódios finais da produção; veja.

4ª temporada de Ozark é a última na Netflix?

A Netflix renovou Ozark em 2020 para sua 4ª e última temporada. Mas fãs ainda terão que esperar por um bom tempo para conferir o desfecho da série.

O streaming optou por dividir a temporada final de Ozark em duas partes. Dessa forma, apenas os 7 primeiros episódios chegam ao catálogo da Netflix em janeiro de 2022.

A plataforma ainda não revelou quando a reta final de Ozark deve estrear, mas especialistas acreditam que os episódios devem chegar no final do ano.

A trama de Ozark 4 na Netflix

“Essa nova temporada marca o capítulo final da história da família Byrde, de uma vida pacata nos subúrbios de Chicago aos empreendimentos criminais nos Ozarks”, afirma a sinopse oficial da temporada final.

No final da 3ª temporada, Navarro ordena que Mary, Wendy e Helen compareçam ao segundo batismo do filho no México.

Mas a situação fica complicada quando Nelson executa Helee, e Navarro afirma a Mary e Wendy que “hoje é apenas o começo” da cooperação da dupla com os criminosos.

Em uma entrevista ao site IndieWire, Jason Bateman falou sobre o desfecho de Ozark e as expectativas para a temporada final.

“Já sei como a série vai acabar. O que me interessa é a questão principal: eles vão sair ilesos ou vão sofrer as consequências? Qual é a mensagem que desejamos passar à audiência sobre os atos dos Byrdes?”, comentou o ator.

Quem volta e os novos integrantes do elenco de Ozark 4

Fãs podem aguardar pelo retorno de todo o elenco principal de Ozark na 4ª temporada – exceto Tom Pelphrey (Ben Davis) e Janet McTeer (Helen Pierce).

Os atores deixaram o elenco de Ozark após a morte de seus personagens na 3ª temporada.

Dessa forma, o elenco principal da 4ª temporada de Ozark é formado por Jason Bateman (Marty), Laura Linney (Wendy), Skylar Gaertner (Jonah), Sofia Hublitz (Charlotte), Julia Garner (Ruth), Charlie Tathan (Wyatt), Lisa Emery (Darlene), Kevin L. Johnson (Sam), Jessica Frances Dukes (Maya), John Bedford Lloyd (Frank), Felix Solis (Navarro) e Damian Young (Jim).

Os novos nomes do elenco de Ozark 4 incluem Adam Rothenberg (Ripper Street), Bruno Bichir (Perfeitos Desconhecidos), Katrina Lenk (Tommy) e Alfonso Herrera, o Miguel de RBD.

Estreia e trailer de Ozark 4

A primeira parte da 4ª temporada de Ozark chega ao catálogo brasileiro da Netflix em 21 de janeiro de 2022.

Veja abaixo o trailer da temporada final de Ozark na Netflix.