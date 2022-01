É o fim? Emissora de Riverdale, Arrowverso e Supernatural será vendida

A WarnerMedia e a ViacomCBS querem vender a CW, emissora que é a casa de séries do Arrowverso da DC, Riverdale, Supernatural e outros títulos populares. O motivo é que o canal não dá lucro para as empresas desde a criação, em 2006.

A informação foi revelada pelo The Wall Street Journal. O primeiro interessado na CW é o Nexstar Media Group, que controla outras emissoras nos Estados Unidos.

A ideia da WarnerMedia e a da ViacomCBS seria a de vender a maior parte do controle a um terceiro grupo. As duas empresas ainda permaneceriam como produtores de conteúdo para grade da emissora.

O que os fãs se preocupam nessa venda é a continuidade das produções famosas. O Arrowverso da DC foi praticamente todo construído na CW, com seriados como Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow.

É o fim do Arrowverso da DC e de outras séries?

Para os fãs, felizmente, a venda não deve significar o fim das séries do Arrowverso da DC ou de outras produções. Apesar da CW não dar lucro, as empresas conseguem faturamento pelas vendas das licenças das produções.

O jornal cita, por exemplo, que a WarnerBros consegue bons negócios com The Flash, atualmente distribuída pela Netflix no streaming mundial. Já a CBS consegue o mesmo com Walker, estrelada por Jared Padalecki, de Supernatural.

O The Wall Street Journal cita que os programas produzidos pela CW se tornam “bens valiosos”. Então, por mais que uma venda aconteça, os fãs podem inicialmente ficar tranquilos com a continuidade de franquias como o Arrowverso da DC ou até Supernatural, que por mais que a série principal já tenha acabado, o universo do título vai ganhar uma série prelúdio.