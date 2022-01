Ed Sheeran diz que South Park arruinou a vida dele

South Park conta com diversas piadas memoráveis, uma delas tira sarro de pessoas ruivas, dizendo que elas não têm alma. Ed Sheeran diz ter sido particularmente afetado por esse capítulo do desenho animado.

No episódio em questão, Cartman acredita ter contraído uma doença que torna ele ruivo, e o episódio inteiro tira sarro das crianças ruivas.

Em entrevista ao Slam Radio, Ed Sheeran disse que o cabelo dele se tornou alvo de piadas nos EUA após esse momento de South Park.

“Ter cabelo ruivo na Inglaterra sempre foi uma coisa que fez as pessoas mexerem com você, mas nunca foi algo na América. As pessoas nunca mexiam com ruivos nos EUA… Aquele episódio de South Park arruinou minha vida”, disse o cantor.

“Eu ia para a América e todos estavam tipo, ‘Eu amo seu cabelo, cara.’ E eu respondia: ‘Oh meu Deus Deus, as pessoas gostam do meu cabelo?’. E então eu me lembro daquele episódio que saiu e acabou com a minha vida”.

Ed Sheeran inventa teste para La Casa de Papel

A Netflix divulgou um divertido vídeo de La Casa de Papel com Ed Sheeran. Nele, o cantor faz um teste para a fictícia versão britânica de La Casa de Papel.

No vídeo, vemos Sheeran repetindo frases icônicas da série espanhola, além de cantar algumas músicas. No fim, Álvaro Morte, o Professor, aparece para falar com ele.

O vídeo vem pouco antes da estreia da parte final da série, que promete um desfecho explosivo para o seriado, que desde então, tornou-se um sucesso mundial.

Vale apontar que não há versão britânica de La Casa de Papel em desenvolvimento, apenas uma sul-coreana.

La Casa de Papel está disponível na Netflix. Veja o vídeo, abaixo.

Ed Sheeran wanted to audition for the British La Casa de Papel / Money Heist spin-off… which doesn't exist pic.twitter.com/DWvGmiHOw0 — Netflix (@netflix) December 1, 2021