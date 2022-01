Ellen Pompeo conta como fica motivada para continuar em Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo levantou a sugestão de que Grey’s Anatomy deveria acabar. Após a declaração, a atriz de Meredith criou uma desconfiança de que estaria cansada do seriado médico.

Agora, de novo no podcast dela, o Tell Me, a atriz de Grey’s Anatomy comentou que continua motivada para ser Meredith. A famosa, inclusive, revelou o que faz para ficar ligada ao papel.

“Você tem que ser super comprometida e prestar atenção. É como o mundo agora, como digo sempre, se você não está irritada, você não está prestando atenção. É o mesmo com a série. Eu sinto que a única maneira de estar lá é ser completamente ativa em todos os níveis, olhando por tudo. Eu não posso estar lá e passivamente ficar, ‘Oh, diga isso, essa é a minha fala e vou ficar aqui’. Eu tenho que ser ativa. Todos meus neurônios têm que estar funcionando e comprometidos, ou não mereço estar lá”, afirmou a atriz.

Com isso, caso Grey’s Anatomy continue, a atriz de Meredith deve também permanecer na produção.

Grey’s Anatomy segue com transmissão no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

