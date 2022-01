Emily em Paris é renovada, mas assinantes ficam bravos com a Netflix

Emily em Paris ganhou uma renovação para mais duas temporadas na Netflix, mas muitos assinantes ficaram bravos. Geralmente isso acontece quando uma produção é cancelada pela plataforma.

O Express notou que muitas críticas foram feitas nas publicações do anúncio no Instagram e também na página de Lily Collins. Internautas pediram para que as pessoas parem de ver Emily em Paris para que o título seja cancelado.

Continua depois da publicidade

“Vocês precisam parar de assistir Emily em Paris para criticar. Parem de assistir de uma vez para não ajudar o algoritmo e a série ser cancelada”, comentou uma.

O seriado é bastante criticado na Netflix desde a estreia, principalmente por furos na história e a forma como representa os franceses. Mesmo assim, com audiência, Emily em Paris foi renovada até a quarta temporada.

“Eu não entendo como a Netflix renova séries terríveis como Emily em Paris e cancela títulos como Cowboy Bebop”, protestou mais uma.

“Pelo amor de Deus, por que a Netflix acha que queremos mais de Emily em Paris?”, comentou outra.

Além de muitos comentários negativos do público, Emily em Paris sofre com a crítica. A segunda temporada tem apenas 46% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Emily em Paris está com duas temporadas na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris tem duas temporadas na Netflix.