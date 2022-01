Emily em Paris foi responsável por começar polêmica do Globo de Ouro

As polêmicas em torno do Globo de Ouro são antigas. Mas o curioso é que Emily em Paris pode ter sido a gota d’água para o surgimento do grande boicote à premiação.

Caso você ainda não tenha percebido, existe pouca expectativa sobre o Globo de Ouro 2022 por causa dos escândalos envolvendo a premiação. Eles são muitos, mas um dos mais curiosos está relacionado à série Emily em Paris, da Netflix.

Uma explosiva matéria do Los Angeles Times revelou que a produção de Emily em Paris levou vários votantes do Globo de Ouro para uma viagem luxuosa em Paris, na França. Com tudo pago, inclusive.

Os “agrados” tiveram efeito. Emily em Paris acabou sendo indicada às principais categorias do Globo de Ouro, mesmo com uma recepção não muito positiva com a crítica e parte do público.

Foram muitos os casos de “agrados” sendo traduzidos em indicações para o Globo de Ouro, sem mencionar o constante problema com a diversidade.

Hoje em dia, o público nem se surpreende mais quando uma produção inusitada acaba tendo destaque na premiação, embora a organização do Globo de Ouro insista que trabalhou em diversas mudanças.

Mais sobre Emily em Paris

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris está disponível na Netflix.