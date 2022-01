Emily em Paris: Lily Collins revela por que aceitou papel na Netflix

Emily em Paris provou ser um grande sucesso na Netflix e parte do motivo de Lily Collins ter aceitado viver a personagem titular é por conta de Sex and the City.

A atriz conversou com a Cosmopolitan e revelou o motivo por trás dela aceitar o papel e há duas razões para tal.

A primeira delas é por causa da determinação de Emily. “Ela vê o ‘não’ como uma vírgula e não um ponto final”, disse a atriz, que explicou ter seguido a carreira de atriz apesar de muitas negativas. “Se eu tivesse aceitado esses ‘nãos’ eu não estaria fazendo o que faço hoje”.

Outro motivo é por conta de Darren Star, que criou Emily em Paris e que previamente também criou Sex and the City.

“Quando eu estava no ensino médio, devoramos Sex and the City. Darren tem uma mente afiada para criar mundos fantasiosos nos quais as audiências amam desaparecer, enquanto lida com questões com as quais conseguimos nos relacionar de forma bem humorada”, disse Collins.

Mais sobre Emily em Paris

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris está disponível na Netflix.