Emma é um alien? Explicamos o final de Nada é o que Parece Ser

Sucesso na Netflix, Nada é o que Parece Ser conquista fãs com uma trama cheia de suspense, mistérios e reviravoltas do início ao fim. Muitos espectadores que já conferiram os 6 episódios da produção norueguesa, acabaram ficando com muitas dúvidas na cabeça. A protagonista Emma é uma alienígena? Qual é o verdadeiro significado do meteoro?

“O mundo de uma jovem de 17 anos vira de pernas para o ar depois que ela e os amigos descobrem a verdade perturbadora sobre sua pacata cidade dinamarquesa”, afirma a sinopse oficial de Nada é o que Parece Ser na Netflix.

Continua depois da publicidade

A série é uma criação de Jannik Tai Morholt e Christian Potalivo. O elenco da produção é formado por Malaika Berenth Mosendane, Andrea Heick Gadeberg e Andreas Dittmer.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de Nada é o que Parece Ser na Netflix e a situação de Emma.

Emma é uma alienígena em Nada é o que Parece Ser?

Na reta final de Nada é o que Parece Ser, Lukas ajuda Emma a se proteger dos assassinos de Astraus.

Quando o personagem desconfia que a colega está escondendo algo, a protagonista revela que sua mãe conhece toda a verdade.

Emma liga para a mãe e pede para ela encontrá-la em um restaurante. No entanto, ao chegar ao local, Emma percebe que a mãe não está lá. Pelo contrário, ela é recebida por um homem de meia idade.

Esse homem misterioso conta a Emma como ela chegou à Terra, e confirma que a protagonista é “um deles”, ou seja: uma alienígena.

Nesse momento, Emma também fica sabendo da verdade sobre sua mãe biológica e sobre Lykke, sua mãe adotiva.

Quando a nave aterrissou na Terra, Hans, o piloto do veículo, entregou a pequena Emma para Lykke, que por sua vez, prometeu cuidar do bebê até a guerra espacial chegar ao fim.

Para provar o que diz, o homem misterioso pede para Emma cortar a mãe e conferir se o sangue é vermelho ou transparente.

Emma faz o que ele pede, e se surpreende ao perceber que tem sangue transparente. Nesse momento, o homem coloca Emma em uma espécie de transe, e promete levá-la “de volta para casa”.

O final explicado de Nada é o que Parece Ser

Nas últimas cenas de Nada é o que Parece Ser, Emma foge após descobrir as verdadeiras intenções de Lukas.

A protagonista chega a um local onde pode ver com clareza a nave espacial – onde também percebe que existem vários outros alienígenas na cidade.

Os aliens esperam para partir na nave, mas quando Emma chega mais perto, o foguete se transforma em pó. Nesse momento, Lukas chega e mata todos e Emma escuta a voz do homem misterioso.

“Existem outros. Encontre-os Emma”, afirma a voz.

Emma, então, sai do transe e chega a um local onde se senta sozinha, com um céu roxo idêntico ao que apareceu no início do transe.

Dessa forma, termina a primeira temporada de Nada é o que Parece Ser na Netflix. O final é confuso pois prevê a produção de uma segunda temporada.

A 2ª temporada de Nada é o que Parece Ser deve abordar a busca de Emma por outros alienígenas e os esforços de Lukas para capturá-la.

A 1ª temporada de Nada é o que Parece Ser esta disponível na Netflix.