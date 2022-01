Entenda se Café com Aroma de Mulher pode ter 2ª temporada na Netflix

Café com Aroma de Mulher chegou na Netflix com 88 capítulos. Remake de novela de sucesso, logo a série se tornou amada entre os assinantes da plataforma.

Com o desfecho, a pergunta que fica é se uma segunda temporada pode acontecer. Infelizmente, esse não é o caso.

Continua depois da publicidade

Nessa série, a Netflix tomou a decisão de lançar todos capítulos de uma vez. Ou seja, Café com Aroma de Mulher tem uma história fechada, sem qualquer plano para uma segunda temporada.

O remake da novela, inclusive, foi exibido antes no exterior. Na metade de 2021, os astros William Levy e Laura Londoño se despediram definitivamente de Café com Aroma de Mulher.

“Este é um projeto muito importante para todos nós que fizemos parte dele, importante pelo desafio que representava, porque tive que gravá-lo em plena pandemia, porque tive que cantar, o que me empolgou, mas foi um desafio a mais. Importante também pelo seu grande elenco e pelo momento do país, tudo para agradecer e hoje vendo a recepção que vocês nos deram, fechamos felizes sabendo que todo o esforço valeu a pena, que aprendemos e crescemos e nos tornamos melhores nesta profissão como humanos”, declarou a atriz para RCN.

Com isso, os fãs da Netflix não devem esperar por uma sequência de Café com Aroma de Mulher. Após a maratona, os espectadores podem escolher outra no streaming.

Mais sobre Café com Aroma de Mulher, que está na Netflix

A produção é uma adaptação da novela colombiana de mesmo nome, escrita por Fernando Gaitán e exibida no Brasil pelo SBT nos anos 2000.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse da produção.

Café com Aroma de Mulher fez muito sucesso com o público brasileiro por apresentar uma história já conhecida, mas com uma roupagem mais moderna e diversas reviravoltas. Por isso, a série conseguiu superar os elogiados projetos originais da Netflix e figurar no Top 10 da plataforma.

O elenco dessa adaptação da Netflix tem os citados William Levy e Laura Londoño, além de Mabel Moreno.

Café com Aroma de Mulher está disponível na Netflix.