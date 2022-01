Espectador acusa Sex and the City de “arruinar” o pênis dele

Sex and the CIty é uma das séries mais queridas da HBO, tanto que ganhou o revival And Just Like That. Um homem, no entanto, acusou a série de arruinar o pênis dele.

No Reddit, um homem disse ter feito circuncisão após a série tirar sarro de pênis não circuncidados. Ele considerou esse ato um grande erro.

Continua depois da publicidade

“A mera menção do programa me dá um arrepio na espinha”, explicou o homem no Reddit. “Lembro-me de Charlotte torcendo o nariz e dizendo: ‘Havia tanta pele, parecia um shar-pei’ e sentindo nojo do meu próprio corpo”.

Apesar de nunca encontrar ninguém com opinião tão contundente de pênis circuncidados, o homem diz que teve consulta com urologista e fez a operação. No entanto, ele agora diz que, em retrospectiva, o médico nunca deveria ter realizado o procedimento quando não havia base médica para realizá-lo.

“É uma parte do meu corpo que nunca poderei recuperar”, continuou ele, descrevendo como o pênis perdeu a sensibilidade na cabeça, afetando diversos atos sexuais.

Mais sobre o revival de Sex and the City

A famosa série da HBO terá uma nova temporada com 10 capítulos. Dessa vez, a produção vai para plataforma de streaming HBO Max.

A história seguirá a amizade das personagens quando elas entram na casa dos 50 anos.

Michael Patrick King, que escreveu e dirigiu os filmes da série – além de ter trabalhado em Sex and the City, fica na produção executiva. As atrizes também assumem esse papel.

Baseada nos livros de Candice Bushnell, Sex and the City teve seis temporadas entre 1998 e 2008. Além disso, ganhou dois filmes, em 2008 e 2010.

A nova Sex and the City está no HBO Max.