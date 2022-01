Espectadores acham que Grey’s Anatomy estragou grande personagem

Com 18 temporadas, Grey’s Anatomy levanta muita discussão entre os fãs, principalmente sobre o que aconteceu com os personagens. Para os espectadores, o drama médico estragou Teddy Altman.

A personagem foi introduzida ainda na sexta temporada, criando uma dinâmica interessante com Cristina Yang. Teddy chegou como a melhor amiga de Owen, o então namorado da personagem de Sandra Oh.

Até a oitava temporada, os fãs se divertiram bastante com Teddy. Esses episódios a transformaram em uma personagem amada.

“Sempre quando revejo a sexta temporada até a oitava, eu gosto ainda mais de Teddy. A relação dela com Cristina é muito boa”, afirmou uma espectadora nas redes sociais, como notou o The Things.

Para os espectadores, Teddy ajudou Cristina Yang a colocar os pés nos chão. Após deixar a série no oitavo ano e voltar no 14º, os fãs acham que Grey’s Anatomy arruinou a personagem.

Já sem Cristina, Teddy voltou para ser uma personagem odiada entre muitos. “Ela ainda é uma ótima cirurgiã, mas precisa de tramas que tenham mais sentido, mas isso é sobre a qualidade dos roteiristas e da história”, apontou outra.

Os fãs acreditam que a intérprete Kim Raver continua atuando bem. Mas, Grey’s Anatomy preferiu dar tramas mais voltadas a traumas e sofrimentos para Teddy, o que não a ajudou. Na 16ª temporada, por exemplo, um arco odiado foi o da médica traindo Owen.

Com isso, os fãs querem que Grey’s Anatomy dê roteiros melhores para personagem, que ainda pode ter muito potencial.

Transmissão de Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.