Estrela de Outer Banks responde sobre deixar série da Netflix

Alguns fãs achavam que Madelyn Cline deixaria Outer Banks após a terceira temporada da série da Netflix. A atriz, no entanto, derrubou esses rumores, dizendo que continuará no seriado adolescente.

No stories do Instagram, a atriz, que interpreta Sarah Cameron no seriado, disse que não há verdade por trás desses rumores.

“Oi, estou sendo perguntada se a terceira temporada é a minha última em Outer Banks”, escreveu Cline.

“Vou voltar por quantas temporadas eles me quiserem. Eu amo meu trabalho e não há um dia em que eu não seja grata por ele e por todos que assistiram. Nem tudo que você lê na internet é verdade”, continua a publicação da atriz de Outer Banks.

Dito isso, ela deve continuar na série até o fim, ou até ser cancelada, tendo em vista que é uma das atrizes mais queridas pelos fãs da produção.

Veja a publicação da atriz de Outer Banks, abaixo.

A história de Outer Banks na Netflix

Outer Banks terá uma terceira temporada na Netflix. Os atores voltam, já que interpretam John B e Sarah Cameron.

A produção é descrita como uma mistura de Friday Night Lights, Dawson’s Creek e Ozark. Os criadores Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke retornam como showrunners da segunda temporada.

A história acompanha um grupo de adolescentes em Outer Banks, na Carolina do Norte. Quando um furacão acaba com a energia no local, uma série de eventos ilícitos começa, forçando os amigos a fazerem decisões cruciais. Isso inclui a procura pelo pai desaparecido de um deles, romances proibidos, caças a tesouros, conflitos e muito mais.

A série traz Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey, Deion Smith, e Charles Esten no elenco. Todos retornaram para a segunda temporada.

Outer Banks, no momento, está com duas temporadas na Netflix.