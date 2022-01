Estrela de Round 6 choca fãs com aparição em All of Us Are Dead

Nova série da Netflix, All of Us Are Dead apresenta a surpreendente participação de Lee Yoo-Mi. A atriz se tornou conhecida por seu papel em Round 6.

Em Round 6, Lee Yoo-Mi interpretou a personagem Ji-yeong. Ela rapidamente se tornou querida pelos fãs.

Continua depois da publicidade

Assim como Round 6, All of Us Are Dead também é uma série da Coreia do Sul. A Netflix vem apostando cada vez mais nas produções do país.

Superando as expectativas, Round 6 se consolidou como a série de maior sucesso da Netflix.

Uma nova temporada está em desenvolvimento no momento, e é provável que os fãs vejam as estrelas do elenco em várias outras produções, como é o caso de Lee Yoo-Mi em All of Us Are Dead.

All of Us Are Dead é a nova aposta da Netflix

All of Us Are Dead até mesmo vem sendo chamada de “nova Round 6”. Mas a premissa é bastante diferente.

All of Us Are Dead acontece em um universo onde os zumbis começam a atacar a humanidade. Em uma escola, os alunos precisam fazer de tudo para que também não se tornem zumbis.

Com muito potencial, All of Us Are Dead apresenta o estilo brutal e envolvente que se tornou comum das produções da Coreia do Sul. Veremos como será o desempenho da série a longo prazo.

Inicialmente, All of Us Are Dead já parece estar rendendo uma ótima audiência. A série rapidamente conquistou um espaço de destaque no Top 10 da Netflix.

No Brasil, All of Us Are Dead está agora disponível na Netflix.