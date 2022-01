Estrela quebra coração dos fãs ao fechar a porta para volta em Lista Negra

Fãs de Lista Negra (The Blacklist) tinham a teoria de que Liz ainda poderia voltar após a despedida na oitava temporada. Mas, nas redes sociais, os internautas acharam uma publicação de quebrar o coração de Megan Boone, a intérprete da agente.

A postagem foi feita no Instagram para o Ano Novo. Megan Boone decidiu se despedir de tudo que deixaria para trás com 2021.

Entre as citações está o nome Liz. Fãs notaram que a atriz de Lista Negra pode ter fechado a porta para um retorno, tão especulado em diversas teorias dos espectadores.

Na mesma publicação, Megan Boone também fez uma homenagem a pessoas que faleceram em 2021.

“Adeus 2021 e com ele Desmond & Joan & Stephen & bell & LaDonna & Cicely & Michael K. & Liz & a legislação climática e tudo que queimou, alagou e que caiu para dar um lucro, um tênis ou um hambúrguer. Perdemos muita grandiosidade. Talvez encontramos de novo em 2022. Atualizando… e Betty”, escreveu a atriz que estava em The Blacklist.

Entre os nomes citados, alguns de atores e famosos são os de Desmond Tutu, Cicely Tyson, Michael K. Williams e Betty White. Confira abaixo o post.

Fãs acham que Lista Negra (The Blacklist) terminou teoria de Red

Contém spoiler a partir daqui

No final da oitava temporada, uma teoria se popularizou em Lista Negra (The Blacklist). A série que está na Netflix no Brasil indicou que Red poderia ser Katarina Rostova.

A teoria popular seria de que a verdadeira Katarina passou por transição de gênero, virando Red. A pista seria a morte de Liz, que chamou pela mãe ao morrer e viu o rosto dela e do protagonista de Lista Negra juntos.

Agora, a própria série estaria levando os espectadores para outra direção – ao menos é o que pensam alguns espectadores. O detalhe foi notado por fãs em um fórum no Reddit.

No terceiro capítulo da nona temporada, Red afirma em Lista Negra que, “Eu não sou um pai abusivo ou um marido abusivo”. Para os espectadores, foi uma frase de duplo sentido deixada pela produção.

“Havia muitas formas de Red colocar isso. Ele poderia ter dito de outros jeitos que se importa com Agnes e apenas queria o melhor e se importava com Liz. Pode ser mais uma pista, na lista crescente, de que Red não é Katarina”, argumentou o fã.

Outros responderam que “homens trans são homens, então é claro que ele usaria essa frase”. Os internautas também destacaram que “a frase não foi tão profunda assim”.

Dessa forma, segue a divisão sobre a identidade de Red em The Blacklist (Lista Negra).

No Brasil, Lista Negra (The Blacklist) está agora disponível na Netflix.