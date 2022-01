Euphoria: Fãs estão chocados com cena de sexo do ator de Grey’s Anatomy

Conhecido por Grey’s Anatomy, Eric Dane está no elenco de Euphoria. Em um dos novos episódios da série, o ator aparece em uma cena de sexo que deixou os fãs chocados.

Um recente episódio da segunda temporada de Euphoria trouxe Eric Dane em uma cena íntima que os internautas consideraram bastante explícita.

Produção da HBO, a série é conhecida por apresentar cenas de sexo e nudez bem intensas.

Alguns fãs brincaram que a cena é “estranha” porque Eric Dane ainda está muito marcado por seu papel em Grey’s Anatomy, embora tenha deixado a série há anos.

Outros simplesmente disseram que ficaram muito surpresos com o momento em Euphoria.

Confira abaixo algumas reações dos fãs no Twitter à cena de sexo do ator de Grey’s Anatomy em Euphoria (via The Things).

Euphoria é estrelada por Zendaya

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

No Brasil, Euphoria, com Zendaya, pode ser assistida pela HBO Max.