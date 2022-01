Euphoria: Revelado se Jabob Elordi, o Nate, está deixando a série

Alerta de spoilers

Após a estreia da segunda temporada de Euphoria no HBO Max, os fãs ficaram com uma pergunta: Nate, de Jacob Elordi, está morto? Aparentemente não e o astro também não estaria deixando o seriado.

Assim como a primeira temporada, Euphoria tem uma transmissão simultânea com a exibição original dos Estados Unidos. Além disso, o capítulo fica disponível para ser visto e revisto no HBO Max.

Continua depois da publicidade

O que se pode ver é que a prévia para o segundo capítulo traz Nate em um hospital. Ou seja, o personagem de Jacob Elordi, por enquanto, está vivo e o ator, conhecido por A Barraca do Beijo na Netflix, vai aparecer de novo no seriado.

No fim do primeiro episódio, Nate leva uma grande surra. A primeira impressão é de que o personagem estava morto. Mas, ao que indica, Euphoria dará um arco completamente sombrio para Jacob Elordi, com esse momento podendo ser o primeiro chocante do segundo ano.

Além disso, a série do HBO Max já mostrou que gosta de colocar essa dúvida na cabeça dos fãs. O mesmo aconteceu no fim do primeiro ano com Rue – com a personagem de Zendaya ficando bem depois.

Euphoria está disponível no HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, o HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

Como citado, Euphoria pode ser vista no Brasil pelo HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.