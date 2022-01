Explicado por que personagem some na 3ª temporada de After Life

Alerta de spoilers

After Life chegou ao fim na Netflix com a terceira temporada. Porém, nos últimos capítulos, os espectadores notaram que a amada personagem Roxy não apareceu para a despedida da trama.

A estrela da série, que também é o criador, Ricky Gervais contou sobre essa ausência. O ator explicou após ser questionado pelo Digital Spy.

Continua depois da publicidade

A decisão foi puramente sobre história. Gervais e os colaboradores acreditaram que não faria sentido a participação de Roxy na terceira temporada de After Life.

“Com Roxy, nós achamos que não tinha uma história para ela. Sabe, foi algo mútuo”, explicou o criador e protagonista. Ricky Gervais ainda completou que a ausência “não tem problema, já que Roxy não estava muito na série”.

Apesar disso, a ausência foi sentida pelos fãs do seriado da Netflix.

Mais sobre After Life, que está na Netflix

After Life conta a história de Tony, que viu sua vida perfeita desabar após a morte de sua esposa Lisa, a ponto de cogitar o suicídio. Ao invés disso, ele decide viver o máximo que puder, fazendo e dizendo tudo o que tiver vontade. Enquanto isso, seus amigos lutam para trazer o antigo Tony de volta.

After Life foi estrelada por Ricky Gervais, contando com nomes como Penelope Wilton (Harriet Jones em Doctor Who) e David Bradley (Walder Frey em Game of Throne) no começo da série da Netflix.

Além dos três, o elenco teve nomes como Tom Basden, Tony Way, David Earl, Joe Wilkinson, Madeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty e Diane Morgan. Ashley Jenses e Kerry Godliman, que trabalharam com Ricky Gervais em Extras e Derek, respectivamente, completaram o time que esteve em algum ponto do seriado.

Ricky Gervais é mais conhecido como uma das mentes por trás do The Office original, do Reino Unido. O famoso também interpretou o protagonista dessa comédia.

A Netflix conta com as três temporadas de After Life.