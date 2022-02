Expresso do Amanhã revela plano sádico de Wilford contra Layton

Alerta de spoilers

Na segunda temporada de Expresso do Amanhã (Snowpiercer), o Sr. Wilford buscou acabar com a Resistência de Layton, culminando com a traição de Audrey, o que resultou no sequestro dela por Layton. Agora, na segunda temporada, Wilford pode estar preparando uma grande vingança contra ele.

Depois do sequestro de Audrey, Wilford obviamente ficou ainda mais irritado com Layton, mas ele tem uma carta na manga: Zarah e o filho dela com Layton continua no trem.

Zarah tem agido como ajudante de Wilford, a fim de manter paz na locomotiva. Ele aprecia isso, mas a encara como alguém dispensável. Ela espera ser trocada por Audrey quando o bebê nascer, mas Wilford fez algo terrível antes disso.

Nos momentos finais do primeiro episódio da terceira temporada, cientistas injetam uma substância desconhecida no bebê de Zarah e vemos um sorriso sádico no rosto de Wilford.

Pode ser que, com isso, ele esteja preparando uma vingança contra Layton, como fazendo com que o bebê sobreviva apenas no frio, o que impedirá Layton de viver em um local mais quente, o Novo Éden.

Mais sobre Expresso do Amanhã (Snowpiercer) na Netflix

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) se passa mais de sete anos depois que o mundo se tornou um deserto congelado. Se concentra nos remanescentes da humanidade que habitam um trem em movimento perpétuo, com 1.001 vagões, que circula o globo.

A série de Expresso do Amanhã tem Daveed Diggs (Black-ish) como protagonista, além de Jennifer Connelly.

O ator vive o ex-detetive Layton. Na primeira temporada, com receio de se juntar ao motim que acontece nos fundos do trem, o personagem pode se tornar útil para os comandantes do expresso. Enquanto isso, a atriz é Melanie, que faz parte do comando do trem.

A série foi criada por Josh Friedman e Graeme Manson.

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) está disponível pela Netflix no Brasil, com novos episódios às terças-feiras.