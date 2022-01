Expresso do Amanhã: Visão de Layton na 3ª temporada é explicada

Alerta de spoilers

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) retornou na Netflix com o capítulo The Tortoise And The Hare, que abre a terceira temporada. Durante a trama, Layton teve uma misteriosa visão com uma árvore.

Após seis meses da segunda temporada, Layton e os aliados dele estão no trem pirata que eles conseguiram. A missão se torna encontrar os locais quentes da Terra, pesquisados por Melanie Cavill.

Continua depois da publicidade

Layton quer provar que a Terra realmente está esquentando, com a possibilidade de um novo recomeço fora do trem. Como esperado, Expresso do Amanhã traz uma grande reviravolta na história.

Na volta na Netflix, Layton tem uma experiência de quase morte em uma base nuclear da Coreia. O protagonista tem uma visão após ser atacado por Asha, a última sobrevivente dessa instalação sul-coreana.

Nessa experiência, o ex-detetive tem uma visão de uma árvore em um lugar seco. Essa mensagem do personagem pode indicar um futuro interessante para Expresso do Amanhã.

Visão de Layton em Expresso do Amanhã é explicada

A visão de Layton significa que pode existir vida fora do trem. Expresso do Amanhã (Snowpiercer) começa um mistério, como se fosse o teste de uma profecia.

A imaginação do protagonista na Netflix é um reforço de que Melanie pode estar certa. Assim, a terceira temporada deve ter como foco a busca pela prova de que a Terra pode voltar ao normal.

O produtor executivo Christoph Schrewe confirmou essa explicação ao CinemaBlend. Essa visão ainda deve motivar Layton para o futuro da jornada dele.

“O ponto é que Layton tem uma visão no fim do episódio e essa visão quer dizer que pode existir vida fora do trem. Isso traz muitas perguntas como, até onde você vai por essa visão? Quais riscos você quer correr? E os personagens estão em uma jornada com muita esperança do lado de fora, mas muito terror do lado de dentro”, explicou o produtor.

Resta saber agora para onde a história de Expresso do Amanhã está indo.

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) está com a terceira temporada na Netflix. A série ganha um novo capítulo a cada terça-feira.