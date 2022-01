Fã de William Levy fez elenco de Café com Aroma de Mulher chamar a polícia

Com o sucesso de Café com Aroma de Mulher, Laura Londoño, a protagonista, contou um caso tenso que aconteceu nas gravações por causa de uma fã de William Levy, o galã da novela na Netflix. O elenco precisou chamar a polícia.

Em entrevista ao Canal RCN, a atriz contou que William Levy tem uma stalker que o persegue por praticamente o mundo inteiro. Essa mulher, que até diz ser amante do astro da Netflix, apareceu nas gravações na Colômbia.

Em primeiro lugar, os atores ficaram surpresos, já que o set da novela era em um local isolado.

“Não sei como essa mulher chegou aqui, dizendo que tinha que ver ele, pois eles eram amantes desde pequenos, que ele devia sua carreira para ela”, relembrou Laura Londoño.

De uma situação estranha, o caso se tornou um problema. A polícia foi chamada e mesmo assim permaneceu no set de Café com Aroma de Mulher por um bom tempo.

“Foi bem complicado, porque era tanta mentira que a mulher dizia que precisamos chamar a polícia. Os oficiais ficaram aqui durante cerca de três horas, e ela não queria ir embora”, contou ainda a atriz.

William Levy, por sua vez, ficou “assustado” e “bravo” por reconhecer essa stalker. O elenco não sabe o que ela faz, mas a mulher já perseguiu o ator de Café com Aroma de Mulher até em cidades como Nova York. O galã teria contado que viu essa stalker em pelo menos três países.

A produção é uma adaptação da novela colombiana de mesmo nome, escrita por Fernando Gaitán e exibida no Brasil pelo SBT nos anos 2000.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse da produção.

Café com Aroma de Mulher fez muito sucesso com o público brasileiro por apresentar uma história já conhecida, mas com uma roupagem mais moderna e diversas reviravoltas. Por isso, a série conseguiu superar os elogiados projetos originais da Netflix e figurar no Top 10 da plataforma.

O elenco dessa adaptação da Netflix tem William Levy e Laura Londoño, além de Mabel Moreno.

Café com Aroma de Mulher está disponível na Netflix.